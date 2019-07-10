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Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, 7 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, 7 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:13
Meteorolojiden 7 il için sağanak uyarısı

Marmara ile DüzceZonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanakbekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne çevrelerinde yerel bazda kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara'da yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Edirne çevrelerinde yağışların kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek, ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

4 il için sağanak uyarısı

Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir, yarından itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Bu illerde görülmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak, cuma günü Eskişehir çevrelerinde etkili olduktan sonra bölgeyi terk edecek.

Yağışlar, özellikle yarın Bursa çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Hava sıcaklıkları ise bu illerde yarından başlayarak hafta sonuna kadar 5 ila 9 derece azalacak.

Bölge halkının ani sel, su baskınları, yerel dolu, yıldırım isabet etmesi, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar risklerine karşı dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

Öte yandan, rüzgarın yarın Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde güney ve batı, zamanla kuzey ve batı, Bursa ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve batıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (saatte 40 ila 70 kilometre) esmesi bekleniyor.

Bunun yol açabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji
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