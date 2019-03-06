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Mersin'de horoz dövüştürenlere ceza

- Tarsus ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynattığı belirlenen 3 kişiye toplam 15 bin 588 lira ceza kesildi - Bahis oynayan 6 kişiye de bin 920 lira ceza uygulandı

Mersin'de horoz dövüştürenlere ceza

- Tarsus ilçesinde horoz dövüştürerek bahis oynattığı belirlenen 3 kişiye toplam 15 bin 588 lira ceza kesildi - Bahis oynayan 6 kişiye de bin 920 lira ceza uygulandı

06 Mart 2019 Çarşamba 09:31
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Mersin'de horoz dövüştürenlere ceza

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, horoz dövüştürerek bahis oynatan 3 kişiye toplam 15 bin 588 lira, bahis oynayan 6 kişiye de bin 920 lira ceza kesildi.

Günyurdu Mahallesi Atgirmez Sokak'ta, M.E'ye ait evin deposunda horoz dövüştürülerek bahis oynatıldığı bilgisine ulaşan Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 horozun dövüştürülerek bahis oynatıldığını tespit etti.

Horozları dövüştürerek bahis oynatan 3 hayvan sahibine toplam 15 bin 588 lira, bahis oynayan 6 kişiye de bin 920 lira ceza uygulandı.

Üç şüpheli hakkında ayrıca, kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

El konulan 4 Hint horozu da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

Anahtar Kelimeler:
Mersin
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