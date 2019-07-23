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Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz'da ödeneceğini bildirdi.

23 Temmuz 2019 Salı 12:13
Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz Perşembe günü ödeneceğini belirtti.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını kaydetti.

Maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz'da ödeneceğini aktaran Selçuk, "SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz'a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek." bilgisini verdi.

Anahtar Kelimeler:
EmekliMaaşZam
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