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Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür

- Hakkari'de görev yapan Mehmetçik, Sevgiler Günü'nde kendilerine mektuplar gönderen İzmirli öğrencilere videolu mesajla cevap verdi

Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür

- Hakkari'de görev yapan Mehmetçik, Sevgiler Günü'nde kendilerine mektuplar gönderen İzmirli öğrencilere videolu mesajla cevap verdi

04 Mart 2019 Pazartesi 14:48
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Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür

İZMİR (AA) - Hakkari'de görevli Mehmetçik, kendilerine "sevgi dolu mektup" yollayan ilkokul öğrencilerine videolu mesajla teşekkür etti.

Güzelbahçe ilçesinde bulunan İzmir Kent Kolejinin 3-A sınıfı öğrencilerinin yolladığı mektuplar ile atkı, bere ve termal fanila, Hakkari Yüksekova Yeniköprü Jandarma Karakolundaki askerlere ulaştı.

Hediyelerini alan askerler, mektupları okuduktan sonra karakoldaki panolara astı.

Çektikleri video ile öğrencilere teşekkür eden askerler, video ve fotoğrafları öğrencilere iletti.

Anahtar Kelimeler:
MehmetçikMektupöğrenci
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