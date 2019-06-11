Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94440
ALTIN
244.937
DOLAR
5.7546
STERLİN
7.3155
EURO
6.5145
TANAP'tan bir yılda 1,8 milyar metreküp gaz geldi
TANAP'tan bir yılda 1,8 milyar...
Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da sağanak bekleniyor
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline...
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs...

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

11 Haziran 2019 Salı 11:02
Marmara'da sağanak bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'ndeki hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölge genelinde, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen bölgede rüzgar kuzey ve kuzeydoğu (poyraz), zamanla kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Anahtar Kelimeler:
MarmaraSağanak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 30'dan fazla yaralı
48'i muvazzaf asker 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
48'i muvazzaf asker 52 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Pençe Harekatı'nda 15 günde 100 sığınak imha edildi
Pençe Harekatı'nda 15 günde 100 sığınak imha edildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim