Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
sisli
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94158
ALTIN
260.054
DOLAR
5.7986
STERLİN
7.3734
EURO
6.5469
Marmara'da kuvvetli sağanak
Marmara'da kuvvetli sağanakMarmara'da kuvvetli sağanak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 23...
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
'Kruvaziyerde kötü günler geride kaldı'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi Mursi'nin de dramının unutturulmasına izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemal Kaşıkçı gibi...
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor
Genelkurmay çatı davasında karar açıklanıyor

Marmara'da kuvvetli sağanak

İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Marmara'da kuvvetli sağanak

İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanağın yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

21 Haziran 2019 Cuma 10:02
Marmara'da kuvvetli sağanak

Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığı 2 ila 4 derece azalarak, mevsim normalleri civarında seyredecek.

Parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabahtan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sağanak, öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olacak. Sağanak yağışın İstanbul'un Anadolu Yakası ile Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi beklenen bölgede kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anahtar Kelimeler:
MarmaraSağanakYağmur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4321 personel alınacak
Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet
Genelkurmay çatı davasında 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim