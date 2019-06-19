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Maltepe'de 8 araç kazaya karıştı: 4 yaralı

İstanbul Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Maltepe'de 8 araç kazaya karıştı: 4 yaralı

İstanbul Maltepe'de 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:58
Maltepe'de 8 araç kazaya karıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da Kadıköy'den Kartal yönüne giden Osman K. idaresindeki 34 ZP 5236 plakalı kamyon, D100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde bariyerlere çarptı. Arkadan gelen 7 ayrı araçta kazaya karışarak yola savruldu. 

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 

Yaralıların kimlikleri henüz belirlenemedi

Kazada kamyon sürücüsü Osman K. ile kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolu Kartal istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken kazaya karışan araçların kaldırılma işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
TrafikkazasıMaltepe
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