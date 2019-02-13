Malatya'da aranan şüphelilere yönelik operasyon

MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 9-11 Şubat'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında Malatya'da emniyet ve jandarma ekipleri 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

30 ekip ve 97 personelle gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 6'sı işlemlerin ardından serbest bırakıldı.