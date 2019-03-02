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"Mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız"

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. İttifaklar falan bizi bağlamaz"

"Mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız"

- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. İttifaklar falan bizi bağlamaz"

02 Mart 2019 Cumartesi 01:36
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BURSA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. İttifaklar falan bizi bağlamaz." dedi.

Gemlik ilçesinde Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısına katılan Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde en güzel neticeleri alacaklarını söyledi.

Yerel seçimlerin genel seçimlerden farklı olduğunu belirten Karamollaoğlu, "İnşallah mahalli seçimlerde büyük bir devrim yapacağız. Biz Türkiye'de bin 389 seçim bölgesinin tamamında seçime giren tek partiyiz. İttifaklar falan bizi bağlamaz." diye konuştu.

Tanzim satış mağazalarına karşı olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, "Ancak devlet tanzim satışlarıyla ülkenin problemlerini çözemez. İki tehlike var. Bakkallarla veya süpermarketlerle rekabete girerseniz ya onlar yok olur veya ülkeyi zarara uğratırsınız. Daha da tehlikelisi üretici, çiftçi, sebzeci ve meyveciyle rekabet içine girerseniz bu sefer bütün gıdanızı dışarıdan getirmek mecburiyetinde kalırsınız." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin Gemlik Belediye Başkan Adayı Dr. Adnan Bıyıklı'ya cepsiz ceket giydirdi ve tanıtımı yapılan meclis üyesi adaylarıyla sahneye çıktı.

Toplantıya, Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Atmaca, Gemlik İlçe Başkanı Ahmet Vakkas Yıldız, ilçe belediye başkan adayları, il yönetimi, ilçe yönetimi, bazı sivil toplum kuruşlarıyla derneklerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Anahtar Kelimeler:
GemlikSaadet PartisiSPTemel Karamollaoğlu
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