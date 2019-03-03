Madende asansör boşluğuna düşen işçi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki özel bir maden ocağında asansör boşluğuna düşen işçi öldü.Alınan bilgiye göre, Yahyalı maden yolu Sapakol mevkisinde bulunan özel bir çinko maden ocağında çalışan Barış Akış (36)...