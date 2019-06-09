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Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.

Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.

09 Haziran 2019 Pazar 12:33
Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri kategoride

Diyarbakır Lice kırsalına 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birininTerörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, 3 Haziran'da Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi’nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Zinar Akro kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
TerörLice
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