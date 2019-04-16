Leylekler 59 yıldır aynı minarede konaklıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı kırsal Çiçek Mahallesi'ndeki caminin 1939 yılında yapılan minaresini yurt edinen leylekler, 59 yıldır aynı yuvaya gelip, yaz aylarını bölgede geçiriyor.

Yarım asrı aşkın süredir aynı yuvayı kullanan leylekler, çiftleşmenin ardından yumurtadan çıkan yavrularına da uçma eğitimini burada veriyor.

Sonbahar mevsiminde sıcak iklimlerin yolunu tutan leylekler yavruları ile gözlerden kayboluyor. Mevsim bahar olduğunda ise sadece iki leylek yazı geçirmek ve üremek üzere Elbistan'a dönüyor. Bu döngü 59 yıldır sürüyor.

Çiçek Mahallesi sakinleri, leyleklerin gelmesi ile her yıl aynı coşkuyu yaşıyor. Yıllar önce yıldırım düşüp hasar gören minare, konukların rahatsız edilmemesi için onarılmıyor.

Mahalle halkından 82 yaşındaki Vahap Türk, AA muhabirine, leyleklerin minare yapıldığı yıldan bu yana aralıksız geldiklerini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini dile getiren Türk, "Onlar baharın habercisidir. Yuva yaptıkları minareye yıldırım düştü. Yuvalarını yeniden yaptılar. Biz de onlar yuvasız kalmasın diye minareyi onarmaktan vazgeçtik. Yıllardır aynı şekilde duruyor." dedi.

Hanifi Çetin (82) de leyleklerin her yıl çift olarak geldiklerini belirterek, onların gelmesiyle mahallede coşku yaşandığını ve gençlerin "leylek pikniği" düzenlediklerini söyledi.

Leyleklerin minare yapılmadan önce de bölgeye geldiklerini hatırladığını ifade eden 64 yaşındaki Durdu Mehmet Çiçekli, tarımda kullanılan ilaçların leylekleri zehirlediğini ve sayılarını düşürdüğünü söyledi.

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