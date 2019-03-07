Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
101973
ALTIN
227.756
DOLAR
5.4656
STERLİN
7.1667
EURO
6.1254
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili

- Üsküp ve Saraybosna'daki camilerde kandil vesilesiyle program düzenlendi

Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili

- Üsküp ve Saraybosna'daki camilerde kandil vesilesiyle program düzenlendi

07 Mart 2019 Perşembe 23:39
1 Okunma
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'te Regaip Kandili

ÜSKÜP/SARAYBOSNA (AA) - Regaip Kandili vesilesiyle Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da program düzenlendi.

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili dolayısıyla Üsküp'te yaşayan Müslümanlar camilere akın etti.

Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi'nde Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ve Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğinde yatsı namazı öncesi program düzenlendi.

Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, programda Türkiye'den gelen Recep Yasan, Numan Duygu ve Hakan Acar'ın Kuran-ı Kerim, ilahiler ve mevlit okuduğunu belirterek, "Ümidimiz ve duamız odur ki Regaip Kandili münasebetiyle bütün İslam aleminin içinde bulunduğu zor durumdan tez zamanda Cenabıhak hepimizi kurtarsın ve Müslümanların uyanışına, birliğine ve vahdetine bu mübarek geceler vesile olsun." şeklinde konuştu.

Eski Üsküp Çarşısı'nda bulunan tarihi Murat Paşa Camisi de yatsı namazı için camiye akın eden Müslümanlarla dolarken, namaz sonrası Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Üsküp Müftülüğü tarafından Regaip Kandili programı icra edildi.

Tarihi camideki programda, imam ve hafızlar tarafından Kuran-ı Kerim'in yanı sıra Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahiler ve mevlit okundu.

- Saraybosna'da da program düzenlendi

Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müftülük olarak önemli gecelerde farklı programlar düzenlediklerini, bu gece de dini ve kültürel açıdan zengin bir program gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bugünden itibaren ramazana hazırlık yapılması gerektiğinin altını çizen İsmaili, "Bu gece, bu güzel geleneği atalarımızdan beri nesiller boyunca, asırlardır devam ettiren hafız ve hocalar tarafından okunan geleneksel mevlit, ilahi, Kuran-ı Kerim tilaveti içeren bir program düzenleniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Murat Paşa Camisi hatip ve vaizi Prof. Dr. Süleyman Baki de Müslümanların Regaip Kandili'ni tebrik ederek, Regaip gecesinin yanı sıra bu üç aylar kapsamında Miraç, Berat ve Kadir gibi önemli gecelerin de idrak edileceğini ifade etti.

Baki, "Şöyle dua ediyordu Peygamberimiz; Allah'ım Recep ve Şaban aylarını hakkımızda mübarek eyle ve bizleri Ramazan ayına ulaştır, kavuştur diye dua ediyordu." dedi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Gostivar’da ise Regaip Kandili vesilesiyle yarın program düzenlenecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Ferhadiye Camisi'nde düzenlenen kandil programına da çok sayıda Müslüman katıldı.

Saraybosna İslam Birliği Meclisi tarafından akşam namazından sonra düzenlenen programda Kuran-ı Kerim, mevlit, ilahiler ve kasideler okundu.

Regaip Kandili Bosna Hersek genelindeki camilerde düzenlenen etkinliklerle idrak edildi.






Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekMakedonyaRegaib Kandili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Cahit Turhan: Hızlı tren önümüzdeki hafta Halkalı'ya kadar hizmet verecek
Bakan Cahit Turhan: Hızlı tren önümüzdeki hafta Halkalı'ya kadar hizmet verecek
Esenyurt'ta gaz sıkışması sonucu patlama
Esenyurt'ta gaz sıkışması sonucu patlama
Özhaseki, MHP ilçe teşkilatıyla buluştu
Özhaseki, MHP ilçe teşkilatıyla buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim