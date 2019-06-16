Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90787
ALTIN
254.429
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4010
EURO
6.5887
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK...
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında...

Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek

Ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek

Ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor.

16 Haziran 2019 Pazar 19:33
Kuvvetli sağanak gelecek hafta da sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin, gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların, özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibarıyla ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Yağış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz
Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz
Şırnak şehidi Evran Gabar Dağı'ndan selam yollamıştı
Şırnak şehidi Evran Gabar Dağı'ndan selam yollamıştı
Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe
Hakurk'a Pençe Harekatı'yla terör örgütlerine büyük darbe
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim