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Kütahya'da kara yolundaki çökme

- Kara yolunun yakınındaki Günlüce köyündeki bazı evlerde oluşan çatlaklar, vatandaşları tedirgin etti

Kütahya'da kara yolundaki çökme

- Kara yolunun yakınındaki Günlüce köyündeki bazı evlerde oluşan çatlaklar, vatandaşları tedirgin etti

26 Şubat 2019 Salı 00:40
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Kütahya'da kara yolundaki çökme

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Emet ilçesinde 20 Şubat'ta çökmenin meydana geldiği kara yolunun yakınındaki Günlüce köyündeki bazı evlerde çatlaklar oluştu.

Kara yolunda yaşanan çökmenin ardından son günlerde Günlüce köyünde yola yakın olan bir evde derin çatlaklar oluşurken bazı evlerin dış sıvalarında çatlama meydana geldi.

Evlerde oluşan çatlaklar, köyde yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Köy sakinlerinden Ali Bayram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kara yolundaki çökmeden sonra evlerde oluşan çatlaklar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını söyledi.

Heyelan olmasından endişe ettiklerini ifade eden Bayram, "Devletimizin ilgili kurumlarının köyümüze gelerek inceleme yapmalarını istiyoruz. Geceleri tedirgin şekilde uyuyoruz. Evlerimiz üstümüze çöker diye korkuyoruz." dedi.

20 Şubat'ta Emet ve Tavşanlı ilçeleri arasındaki yapımı geçen yıl tamamlanarak hizmete açılan kara yolu, Günlüce köyü yakınındaki bir bölümünde oluşan çökme nedeniyle ulaşıma kapatılmıştı.

Bölgede yaklaşık 100 metrelik bir alanda yaşanan olayın ardından kara yolunun ortasında yaklaşık 3 metre derinliğinde çukurlar oluşmuştu.

Anahtar Kelimeler:
çatlaklarEmetGünlüceKütahyaTavşanlı
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