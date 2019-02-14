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"Kültür Politikalarımız Üzerine Stratejik Düşünceler" paneli

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Yeni bir düşünme biçimine evriliyoruz. Bu yeni düşünce biçimi kaçınılmaz olarak bizim insana, kültüre ve evrene dair bakış açımızda çok temel değişiklikler oluşturacak"

"Kültür Politikalarımız Üzerine Stratejik Düşünceler" paneli

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Yeni bir düşünme biçimine evriliyoruz. Bu yeni düşünce biçimi kaçınılmaz olarak bizim insana, kültüre ve evrene dair bakış açımızda çok temel değişiklikler oluşturacak"

14 Şubat 2019 Perşembe 17:56
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ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yeni bir düşünme biçimine evriliyoruz. Bu yeni düşünce biçimi kaçınılmaz olarak bizim insana, kültüre ve evrene dair bakış açımızda çok temel değişiklikler oluşturacak." dedi.

Ünal, Stratejik Düşünce Enstitüsünce (SDE) düzenlenen, "Kültür Politikalarımız Üzerine Stratejik Düşünceler" panelinde yaptığı konuşmada, stratejinin ezber ya da planlama değil, bir düşünme biçimi olduğunu belirtti.

İnsanın mucizevi ve karışık bir varlık olduğunu ifade eden Ünal, "İnsanın kendisini bile anlaması mümkün değilken, bir başkasının bizi anlamasını beklemek pek de makul bir şey gözükmüyor." diye konuştu.

Ünal, insanın evrene dair algısı değiştiğinde, yorumlarının ve düşünme biçimiyle birlikte ötekini algılama biçiminin de değiştiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"İnsanın kendine, evrene ve topluma dair tarihsel kırılmaların eşiğindeyiz. Yeni bir düşünme biçimine evriliyoruz. Bu yeni düşünce biçimi kaçınılmaz olarak bizim insana, kültüre ve evrene dair bakış açımızda çok temel değişiklikler oluşturacak. Geçmiş dönemlerdeki eğitim sisteminde seküler bir dil kullanılıyordu. Zihinlerimizde neleri kurtarabildik bilmiyorum ama kalbimiz, zihnimiz, ruhumuz, dilimiz ve kültürümüz çok büyük hasarlar gördü. Bu hasarları atlatabildiğimiz kadar atlattık ama bunlar bilinçaltımıza damıtıldı."


Anahtar Kelimeler:
Stratejik Düşünce Enstitüsünce (SDE)AK Parti Tanıtım Ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
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