SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Her seçim döneminde 'ekonomik kriz var' çığırtkanlığı yapanlara lütfen kulak asmayın. Her seçim döneminde ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlar, patatesten, soğandan medet umdu." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ile AK Parti Atakum İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir restoranda bir araya geldi.

Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, bir arada ve birlik olmanın önemine değinerek, bunun gönül belediyeciliği üzerinde etkisi bulunduğunu söyledi.

Belediyeciliğin gönül işi olduğuna işaret eden Karaaslan, AK Parti'li belediyeler dönemindeki hizmetlerin, çalışmaların görüldüğünü dile getirdi.

Değişim ve dönüşümün fark edildiğini anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Şimdi Cumhur İttifakı'nı biliyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçmişte olduğu gibi yakın tarihi de acılarla dolu. Bu yaşanmışlıklar ve acılar, bugün bizi biz yapan değerlerimizi de oluşturmakta. O nedenle liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman ismi gibi devlet zora girse, ne zaman bu millet ve memleketle ilgili hain planlar devreye girse devlet adamlığına, yakışanı yapan Devlet Bahçeli, omuz omuza verdi. Kime karşı verdiler? Karanlık odalarda plan kuranlara karşı, parmağını sallayarak, ekonomimizi yerle bir etmeye kalkışanlara karşı. Her seçim döneminde 'ekonomik kriz var' çığırtkanlığı yapanlara lütfen kulak asmayın. Her seçim döneminde ekonomik kriz çığırtkanlığı yapanlar, patatesten, soğandan medet umdu. Her seçim öncesinde patatesten, soğandan medet uman, milletin zekasıyla dalga geçen bu anlayışın Türkiye siyasetinde hiçbir değeri yoktur."

Karaaslan, daha sonra İlkadım ilçesinde İlkadım Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Erdoğan Tok ile esnaf ziyaretinde bulundu.