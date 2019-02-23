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Kozyatağı'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - E-5 kara yolu Kozyatağı mevkisinde 11 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kadıköy Kozyatağı E-5 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki 11 otomobil çarpıştı.İhbar üzerine...

Kozyatağı'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - E-5 kara yolu Kozyatağı mevkisinde 11 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.Kadıköy Kozyatağı E-5 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki 11 otomobil çarpıştı.İhbar üzerine...

23 Şubat 2019 Cumartesi 05:18
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Kozyatağı'nda zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL (AA) - E-5 kara yolu Kozyatağı mevkisinde 11 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kadıköy Kozyatağı E-5 kara yolu Ankara istikametinde seyir halindeki 11 otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan otomobiller içerisinde sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkartılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayda, kazaya karışan otomobil sürücülerinden İlyas Adıgüzel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, isimleri belirlenemeyen 4 kişinin tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan E-5 kara yolu kazaya karışan otomobillerin çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından tek yönlü olarak trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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