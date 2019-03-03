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Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı

- TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi

Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı

- TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de grizu faciasında hayatını kaybeden 263 maden işçisi için anma töreni düzenlendi

03 Mart 2019 Pazar 12:48
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Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı

ZONGULDAK (AA) - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 3 Mart 1992'de grizu faciasında yaşamını yitiren 263 maden işçi törenle anıldı.

Herkes İçin Spor Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği ile Kozlu Belediyesi tarafından düzenlenen anma töreninde, şehit madenci isimlerinin yer aldığı anıtın önünde Kur'an-ı Kerim okundu.

Kozlu Belediye Başkan Vekili Hikmet Aydın, burada yaptığı konuşmada, 3 Mart 1992'de yaşanan grizu faciasında Kozlu'nun kalbine ateş düştüğünü söyledi.

Niyetleri, evlerine sadece rızık götürmek olan insanları kaybettiklerini aktaran Aydın, "Bu değerli insanlar mesai bitiminde tekrar evlerine dönemedi. Madene girerken 'Hayırlı işler, madenden çıkarken geçmiş olsun.' dememiz bundandır. O gün 263 ocağa değil, Türkiye'nin her metrekaresine ateş düştü. Madencilerimizi bugün anarak madenlerin önemini, madenlerin aslında Türkiye ve Zonguldak için vazgeçilmez bir değer olduğunu, insanların canı pahasına yer altındaki o cevheri yer üstüne çıkarıp Türkiye'ye katma değer vermek için her şeylerini ortaya koyduklarını göstermek istiyoruz. Bunun önemini Türkiye'ye anlatmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak da maden şehitlerinin, vatan için emek vererek ülkenin kalkınmasına katkı sağladıklarını belirterek, "En küçüğü 25, en büyüğü 47 yaşında olan 263 canımızı kaybettik. Bu insanlar geçmişten bugüne diğer şehitlerimizin olduğu gibi bu ülkenin kalkınmasına katkı vermek, ailelerine rızık sağlamak için buradaydılar. Ama maalesef kaçınılmaz bir kaza olarak burada hayatlarını kaybettiler." diye konuştu.

Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Nuri Erkal ise yaşanan grizu faciasında 263 can kaybettiklerini ifade ederek, bir daha hiçbir yerde böyle bir facianın yaşanmamasını diledi.

Konuşmaların ardından Herkes İçin Spor Federasyonu Zonguldak İl Temsilciliği üyeleri, şehit madenciler için anma yürüyüşü düzenledi.

Anahtar Kelimeler:
GrizuKozluZonguldak
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