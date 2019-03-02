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Kosova'da "Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri" eğitimi

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bulunan "Uluslararası Maarif Okulları" ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde ülkedeki eğitimcilere yönelik "Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri"...

Kosova'da "Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri" eğitimi

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bulunan "Uluslararası Maarif Okulları" ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde ülkedeki eğitimcilere yönelik "Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri"...

02 Mart 2019 Cumartesi 16:26
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Kosova'da

PRİZREN (AA) - Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde bulunan "Uluslararası Maarif Okulları" ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğinde ülkedeki eğitimcilere yönelik "Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri" eğitimi düzenlendi.

Prizren'deki Maarif Vakfı Okulunda düzenlenen eğitimin moderatörlüğünü Türkiye'den gelen eğitimci yazar Ahmet Akay Azak üstlenirken, eğitime Kosova'nın farklı şehirlerinden 50'ye yakın öğretmen katıldı.

Azak burada yaptığı açıklamada, "Okuma oranlarımız ne kadar yüksek olursa, dünya genelinde çıkan kaynakları daha iyi, daha hızlı bir şekilde okumamıza ve kendimizi geliştirip yetiştirmemize sebep olacak. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra doğal olarak öğrencilere de olumlu yansıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan Kosovalı öğretmen Neşe Tabak Gaş da söz konusu eğitimin öğrenciler açısından da faydalı olacağına inandığını vurguladı.

Gaş, "Yapılan bu ortaklaşa çalışmanın bize kattığı bilgilerden dolayı teşekkür etmek istiyorum ve bu tür eğitimlerin devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kosovalı yazar Dr. Taner Güçlütürk ise "Zamanla yarıştığımız bir çağda daha çok bilgi edinmeye ihtiyacımız var ve biz eğitimciler için buna benzer pedagojik eğitimler çok değerli." dedi.

Günübirlik düzenlenen eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara sertifika dağıtılacak.

Anahtar Kelimeler:
International Maarif Schools Of KosovaKosovaMaarif VakfıPrizren
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