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Kocaeli'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık

- Restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı

Kocaeli'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık

- Restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı

04 Mart 2019 Pazartesi 11:45
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Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde restoran ve marketlerden hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, 2 şüphelinin 2-25 Şubat tarihlerinde 5 restoran ve markette para üstü alırken kafa karışıklığı yaparak el çabukluğuyla yaklaşık bin 200 lira çaldığını belirledi.

Şüphelilerin eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit eden polis, teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili Yahyakaptan Mahallesi'nde durdurarak K.Y. (25) ile E.Ö'yü (57) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.


Anahtar Kelimeler:
TırnakçılıkYankesicilik Ve Dolandırıcılık
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