Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT
BİST
101948
ALTIN
225.999
DOLAR
5.2998
STERLİN
6.8548
EURO
5.9997

Kocaeli ve Sakarya'da "hayalet konteyner" operasyonu

- İnternet sitelerine verdikleri ilanla 11 ilde 14 kişiye karşılıksız konteyner satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

Kocaeli ve Sakarya'da "hayalet konteyner" operasyonu

- İnternet sitelerine verdikleri ilanla 11 ilde 14 kişiye karşılıksız konteyner satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi, Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:13
2 Okunma
Kocaeli ve Sakarya'da

KOCAELİ (AA) - Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda, internet sitelerine verdikleri ilanla 11 ilde 14 kişiye karşılıksız konteyner satışı yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli, Ankara, Adana, Antalya, Bolu, Muğla, İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Aksaray ve Kütahya'da 14 kişiye internet sitelerinde ilanla karşılıksız konteyner satışı yapıldığını tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatla gerçekleştirilen teknik takip sonucu şüphelileri tespit eden polis, Kocaeli ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. (30) ve Y.M'nin (35) de bulunduğu A.M.K. (21), D.T. (27), H.A. (39) ve T.Y'yi (22) gözaltına aldı.

Polis, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada 10 cep telefonu ile bir banka hesap cüzdanı ele geçirdi.

Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
Konteyner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Yangında hasar gören evi öğrenciler onarıyor
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Antalya'da güneşli havada deniz keyfi
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Şanlıurfa'da sağlık çalışanlarının darbedildiği iddiası
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim