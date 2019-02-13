Kızılırmak'ta ceset bulundu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak'ta bir kişinin cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kızılöz mevkisinde, bir kişi tarafından ırmak yüzeyinde ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma, cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede, cesedin emekli öğretmen Sait Bayer'e (65) ait olduğu belirlendi.

Ailesi, Bayer'in sabah ilçe girişindeki bağ evine gitmek için ikametinden çıktığını ve bir daha dönmediğini belirtti.

Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Bayer'in cenazesinin otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.



