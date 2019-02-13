Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel
BİST
101646
ALTIN
222.224
DOLAR
5.2766
STERLİN
6.7936
EURO
5.9559

Kişilere karşı işlenen suç arttı, mala karşı işlenen suç azaldı

- Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 7,7 artışla 806 bin 517'ye çıkarken, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 14,2 azalarak 540 bin 845'e düşmüştür"

Kişilere karşı işlenen suç arttı, mala karşı işlenen suç azaldı

- Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 7,7 artışla 806 bin 517'ye çıkarken, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 14,2 azalarak 540 bin 845'e düşmüştür"

13 Şubat 2019 Çarşamba 16:57
0 Okunma
Kişilere karşı işlenen suç arttı, mala karşı işlenen suç azaldı

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 7,7 artışla 806 bin 517'ye çıkarken, mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 14,2 azalarak 540 bin 845'e düşmüştür." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla bir otelde "Asayiş Suçları ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanı Levent Tuncer, bazı daire başkanları ile 81 il emniyet müdürlüğünde asayişten sorumlu il emniyet müdür yardımcıları ve asayiş şube müdürleri katıldı.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, en çok önemsedikleri konunun asayiş suçları olduğunu belirterek, suçun işlenmeden önlenmesine yönelik çalışmaların, ülke genelinde uygulanmasının temel önceliklerinden olduğunu söyledi.

Ülke genelinde meydana gelen olayların ortalama yüzde 90'ını asayiş suçlarının oluşturduğunu ifade eden Uzunkaya, geçen yıl 2 milyon 8 bin 109 asayiş suçunun yaşandığını belirtti.

Uzunkaya, "2018 yılında kişilere karşı işlenen suçlar yüzde 7,7 artışla 806 bin 517'ye çıkarken mal varlığına karşı işlenen suçlar yüzde 14,2 azalarak 540 bin 845'e düşmüştür. 2017 yılında tüm asayiş suçlarının aydınlatma oranı yüzde 76,3 iken 2018'de yüzde 81,2'ye çıkarılmış, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatma oranı yüzde 94'ten yüzde 94,6'ya, mal varlığına karşı işlenen suçların ise yüzde 36,5'ten yüzde 43'e yükseltilmesi sağlanmıştır." dedi.

Ülke genelindeki 1269 polis merkez amirliğinde 51 bin 467 personelin görev yaptığını ifade eden Uzunkaya, son yıllarda 19 bin 511 çarşı ve mahalle bekçisinin de Emniyet Teşkilatı saflarına katılmasıyla kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçların işlenmesinin önlenmesinde önemli ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Uzunkaya, geçen yıl Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ülke genelinde 47 eş zamanlı uygulama ve denetleme gerçekleştirildiğini, bu uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan toplam 33 bin 199 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Asayiş Suçları Ile Mücadele Değerlendirme ToplantısıEmniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ile görüştü
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
Öğrenci servisi otomobille çarpıştı: 5 yaralı
İran'da Devrim Muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü
İran'da Devrim Muhafızları otobüsüne intihar saldırısı: 20 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim