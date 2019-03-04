Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104257
ALTIN
222.954
DOLAR
5.3763
STERLİN
7.1096
EURO
6.0979
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Kırsaldaki çocukları oyuncakla sevindirdiler

- Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, topladıkları oyuncakları, kırsal mahallelerde ana sınıfında eğitim gören 175 çocuğa hediye etti

Kırsaldaki çocukları oyuncakla sevindirdiler

- Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, topladıkları oyuncakları, kırsal mahallelerde ana sınıfında eğitim gören 175 çocuğa hediye etti

04 Mart 2019 Pazartesi 14:17
3 Okunma
Kırsaldaki çocukları oyuncakla sevindirdiler

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, başlattıkları proje kapsamında topladıkları oyuncaklarla, kırsal mahallelerde ana sınıfında eğitim gören çocukları sevindirdi.

Mükrime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Bir Oyuncak Bir Tebessüm" projesi kapsamında oyuncak topladı.

Öğrenciler, oyuncakları, okul yöneticileriyle kırsal mahallelerdeki 4 okulda ana sınıfında eğitim gören 175 çocuğa dağıttı.

Projeyi başlatan 11. sınıf öğrencisi Mislina Ekici, Türkoğlu ilçesi Kırmakaya İlkokulu'ndaki programda gazetecilere yaptığı açıklamada, zor şartlar altında çocukluklarını yaşamaya çalışan minikleri mutlu etmek istediklerini söyledi.

Oyuncak toplamaya kendi okullarından başladıklarını anlatan Ekici, şunları kaydetti:

"Duyurular yaptık, sosyal çevremizden yardım istedik. Herkes projemize destek verdi. Toplanan oyuncaklardan hasarlı olanları tamir ettik. Daha sonra paketleyerek okullarımıza getirdik. Hiç tanımadığım, günlük yaşantımdan çok uzakta yaşayan miniklerin gözlerindeki ışıltıyı görmek istiyordum. Bugün bunu görebildik. Hepimiz bugün mutlu olmaya ve mutlu etmeye geldik. Arkadaşlarıma ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum."

Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Çeteler de projenin, kırsal mahallelerde oyuncağa ulaşamayan çocukları sevindirmek için başlatıldığını belirtti.

Ana sınıfı öğrencisi Mukail Karabulut ise kendilerine hediye getirenlere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Ana SınıfıBir Oyuncak Bir TebessümKahramanmaraşMükrime Hatun Mesleki Ve Teknik Anadolu LisesiOyuncak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semiha Yıldırım, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Semiha Yıldırım, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Karaman'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü
Karaman'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü
Başkentte
Başkentte "tahliye ve kurtarma tatbikatı"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim