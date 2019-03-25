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'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

"Doğu'nun Kapadokyası" ve "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

"Doğu'nun Kapadokyası" ve "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da adlandırılan Narman Peri Bacaları, kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 09:19
'Kırmızı periler diyarı' ziyaretçilerini bekliyor

Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak bilinen, Erzurum'daki Narman Peri Bacaları, kırmızı rengi ve ilginç şekilleriyle görenlerin ilgisini çekiyor

Narman ilçesinde yer alan ve milyonlarca yılda şekillenen peri bacalarının bulunduğu alan, açık hava müzesini andırıyor.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından 2012 yılında Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peri Bacaları, Erzurum'da "Doğu'nun Kapadokyası" olarak da adlandırılıyor.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesinin ilgili birimleri ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından sürdürülen çalışmalar sonucu turizme kazandırılan alanda yapılaşmaya izin verilmeyerek doğallığı korunuyor. 

Toplam 62 kilometre uzunluğunda üç vadiden oluşan "Kırmızı Periler Diyarı" doğaseverler ve fotoğraf meraklılarının bölgedeki uğrak yerlerinden biri oldu.

Baharın gelmesiyle yeşillenen bölgeye, ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Peribacaları
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