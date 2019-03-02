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Kırklareli'nde sis

- Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

Kırklareli'nde sis

- Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü

02 Mart 2019 Cumartesi 09:32
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Kırklareli'nde sis

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Lüleburgaz, Babaeski ve Kofçaz ilçesinde etkisini gösteren sis dolayısıyla, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun sis, bazı bölgelerde de güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin öğle saatlerinde azalması bekleniyor.


Anahtar Kelimeler:
BölgeMesafeSis
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