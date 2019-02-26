Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104141
ALTIN
226.196
DOLAR
5.3112
STERLİN
7.0829
EURO
6.0419

Keman öğrencileri Yeşilçam şarkılarıyla sahne aldı

- Tarık Kemancı yönetimindeki İSMEK Türk Müziği Keman Öğrenci Orkestrası, "Yeşilçam Şarkıları Konseri"nde müzikseverlerle buluştu - Belkıs Özener'in de katıldığı konserde "Devlerin Aşkı", "Neredesin Sen", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Sevemedim Karagözlüm" ve "Sevdan Olmasa" gibi şarkılar seslendirildi

Keman öğrencileri Yeşilçam şarkılarıyla sahne aldı

- Tarık Kemancı yönetimindeki İSMEK Türk Müziği Keman Öğrenci Orkestrası, "Yeşilçam Şarkıları Konseri"nde müzikseverlerle buluştu - Belkıs Özener'in de katıldığı konserde "Devlerin Aşkı", "Neredesin Sen", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Sevemedim Karagözlüm" ve "Sevdan Olmasa" gibi şarkılar seslendirildi

26 Şubat 2019 Salı 23:21
5 Okunma
Keman öğrencileri Yeşilçam şarkılarıyla sahne aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Mesleki Eğitimi Kursları (İSMEK) Türk Müziği Keman Öğrenci Orkestrası tarafından "Yeşilçam Şarkıları Konseri" düzenlendi.

Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin sunuculuğunu yapan İSMEK Fatih Müzik ve Gösteri Sanatları Okulu Yöneticisi Neslihan Küçük Köken, Türk Müziği keman ileri seviye öğrencilerinin sahne aldığını söyledi.

Repertuvarda Yeşilçam'ın gönüllerde iz bırakmış, herkesin hatıralarında yer edinmiş şarkılarının yer aldığını belirten Köken, orkestrayı yöneten Tarık Kemancı'yı takdim etti.

Merve Kıvılcımer, Umut Kaplan ve Burhan Tüzer'in söylediği şarkılara konseri dinlemeye gelen müzikseverler de eşlik etti.

Konserde, "Devlerin Aşkı", "Sihirli Ay", "Neredesin Sen", "Hasretinle Yandı Gönlüm", "Aşkın Kanunu" ve "Sevdan Olmasa"nın arasında yer aldığı şarkılar seslendirildi.

Geceye katılan Yeşilçam ünlülerinin sesi Belkıs Özener ve kendisine eşlik eden oğlu Barkın Köksalan, konserin sonunda sahneye çıkarak "Sevemedim Karagözlüm" şarkısını seslendirdi.

Ağır bir zatürre geçirdiği için hastaneden izin alarak geldiğini belirten Özener, keman öğrencilerinin performansını çok beğendiğini ifade etti.

Gecenin sonunda İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Ali Koca, konserde emeği geçenlere teşekkür ederek, orkestranın şefi Tarık Kemancı'ya çiçek sundu.

Anahtar Kelimeler:
İSMEKKemanKonserşarkıTürk MüziğiYeşilçam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Başkentte kar etkili oldu
Başkentte kar etkili oldu
FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti
FETÖ'nün 'yargı imamı' da inkarı seçti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim