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“Kedili Tekke“ binası millet kıraathanesi oldu

- Bursa'da, Osmangazi Belediyesinin aslına uygun olarak inşa ettirdiği bina, millet kıraathanesi olarak hizmet verecek

“Kedili Tekke“ binası millet kıraathanesi oldu

- Bursa'da, Osmangazi Belediyesinin aslına uygun olarak inşa ettirdiği bina, millet kıraathanesi olarak hizmet verecek

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:13
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“Kedili Tekke“ binası millet kıraathanesi oldu

BURSA (AA) - Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından aslına uygun inşa edilen "Kedili Tekke" binası, millet kıraathanesi olarak törenle hizmete açıldı.

Muradiye Mahallesi'nde 16. yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesinden dolayı Kedili Tekke olarak bilinen bina, Osmangazi Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmalarıyla yeniden inşa edilerek millet kıraathanesine dönüştürüldü.

Açılışta konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi yapılara ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Dündar, 12 noktada restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Kıraathane, son dönemlerde kahvelere gidip, 'al papazı ver kızı' kağıt oynama diye düşünülür ama kıraathane tarihte olduğu gibi milletin oturup sohbet ettiği, kitap okuduğu bir dergah düşünün, öyle bir yerdir. O eski gelenekleri fiziki yapılarıyla, yaşam tarzlarıyla sosyal yaşamımıza tekrar katıyoruz. İnşallah burası da o eski hüviyetine hizmet edecek tarzda bir yapıya kavuşur, kavuşsun istiyoruz tabii sizlerin buraları sahiplenmesiyle. Bizlere düşen burasını ihya etmek, ayağa kaldırmak ve ayağa kaldırdığımızda burasını açık tutmak. İnşallah bundan sonraki süreçte burası o fonksiyonuyla çocuklarımızın, sizlerin burada vakit geçirebileceği bir mekan halinde yeniden işlev görmesi."

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Mustafa Kara ise bu yapının asıl adının "Mir-i Büdela Tekkesi" olduğunu ancak halk arasında Kedili Tekke olarak bilindiğini dile getirdi.

Osmanlı'da din ve kültür hayatının tekke, cami ve medreseler olmak üzere üç kurum etrafında inşa edildiğini vurgulayan Kara, Kedili Tekke'nin son şeyhi Şemsettin Efendi'nin ise 1965'te vefat ettiğini anlattı.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile mahalle sakinlerinin katıldığı törenin ardından belediye tarafından ikramlarda bulunuldu.

Mutfağı, sofası, üç odası ve avlusuyla millet kıraathanesi olarak hizmet vermeye başlayan binada, bin 500'ü aşkın kitap, okuma ve çalışma salonları yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
Millet KıraathanesiKedili Tekke
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