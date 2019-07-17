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KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, çalıştığı kurumda farklı bir kadroya atanmak isteyen şehit eşinin talebinin, hakkaniyet ölçütleri gözetilerek ve sınav şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.

KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu, çalıştığı kurumda farklı bir kadroya atanmak isteyen şehit eşinin talebinin, hakkaniyet ölçütleri gözetilerek ve sınav şartı aranmaksızın gerçekleştirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı gönderdi.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:34
KDK'den şehit eşi için tavsiye kararı

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), çalıştığı kurumda farklı bir kadroya atanmak isteyen şehit eşinin talebinin, hakkaniyet ölçütleri gözetilerek, sınav şartı aranmaksızın yerine getirilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

KDK'den yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nda 2007 yılında memur olarak çalışmaya başlayan şehit eşi, 2009 yılında jandarma yüzbaşıyla evlendi.

Yüzbaşı, PKK ile girdiği çatışmada 2011'de şehit oldu. Şehit eşi ise unvan sınavına girmeksizin tekniker kadrosuna atanmak için İçişleri Bakanlığı'na müracaat etti.

Talebi, 3713 sayılı kanun gereğince şehit yakınlarına tanınan iş istihdamıyla işe yerleşmediği gerekçesiyle reddedilen şehit eşi, diğer şehit yakınlarına verilen hakkın, kendisi evlenmeden önce memuriyet kazandığı için elinden alınmasının haksızlık olduğu gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

KDK, bu başvuru üzerine bakanlıktan konuyla ilgili bilgi ve belge talep etti. Yapılan araştırma sonucunda başvurucunun tekniker kadrosuna atanmasına yönelik talebinin idarece reddedilmesinde hukuka aykırı bir yön görülmedi. KDK kararında hukuka uygun görünen kararın hakkaniyete uygun olmadığı dolayısıyla "iyi yönetim" ilkelerinin gerçekleşmediği kanaatine vardı.

KDK, Bakanlık çalışanı genç kadının hakkaniyet ölçütleri gözetilerek, sınav şartı aranmaksızın tekniker kadrosuna geçilmesi için İçişleri Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Anahtar Kelimeler:
KDKİçişleri Bakanlığı
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