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Kazaklar banknotları sadece ana dillerinde basacak

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugüne kadar tasarımında hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kazakistan Yasal...

Kazaklar banknotları sadece ana dillerinde basacak

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugüne kadar tasarımında hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Kazakistan Yasal...

22 Şubat 2019 Cuma 22:19
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Kazaklar banknotları sadece ana dillerinde basacak

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, bugüne kadar tasarımında hem Kazakça hem de Rusçanın kullanıldığı banknotlar ve madeni paraların sadece ana dilde basılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kazakistan Yasal Düzenlemeler Bilgi ve Hukuk Sistemi internet sitesinde yayımlanan "Banknotlar ve madeni paraların tasarım içeriğinin onaylanmasına" ilişkin kararnamede, "Banknotlar ve madeni paralarda kullanılan yazılar devlet dilinde tasarlanacak. Koleksiyon paralarında yabancı dilde yazıların kullanılmasına izin verilir." ifadeleri yer aldı.

Kararnamede, önceden kabul edilen banknotlarda ve madeni paralarda hem Kazakça hem de Rusçanın kullanılmasını öngören kararnamelerin geçerliliğini yitirdiği de belirtildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in 2003 yılında aldığı karara göre, banknotlarda ve madeni paralarda hem Kazakça hem de Rusça yazılar, koleksiyon paralarda ise Kazakça, Rusça ve diğer yabancı diller bulunuyordu.

Anahtar Kelimeler:
Banknotlar
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