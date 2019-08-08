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Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul Havalimanı yolu açıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafiğe kapanan İstanbul Havalimanı yolu, kamyonunun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul Havalimanı yolu açıldı

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu trafiğe kapanan İstanbul Havalimanı yolu, kamyonunun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normal akışına döndü.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul Havalimanı yolu açıldı

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Hasdal Kemerburgaz yolunda seyir halindeki hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik İstanbul Havalimanı istikametinde tamamen durdu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

İstanbul Havalimanı yönünde tamamen duran trafik, hafriyat kamyonunun vinç yardımıyla kaldırılmasıyla normal akışına döndü. 

Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Öte yandan, İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan 34 YJ 0259 plakalı servis otobüsü, Büyükçekmece Tepekent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Şarampole doğru savrulan otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaYolTrafik
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