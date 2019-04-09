Kaybolan kişiyi babasının öldürdüğü ortaya çıktı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar köyünde 15 ay önce kaybolan Engin Karakollu'nun, babası tarafından öldürülerek evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

Karakollu'nun babası Arif Karakollu, İstanbul'da katıldığı bir televizyon programında, 34 yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle öldürdüğünü, evlerinin bahçesine gömdüğünü itiraf etti.

İtirafın ardından Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) eğitimli köpeğin de yardımıyla söz konusu bahçede yaptıkları kazıda, Engin Karakollu'nun battaniyeye sarılı cesedine ulaştı.

Cumhuriyet savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul'da gözaltına alınan Arif Karakollu'nun Nevşehir'e getirileceği öğrenildi.