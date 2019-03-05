Katar ve İngiltere askeri işbirliğini görüştü

DOHA (AA) - Katar Savunma Bakanı Halid Bin Muhammed el-Atiyye, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter ile iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ikili ilişkileri görüştü.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Savunma Bakanı Atiyye ile İngiltere Genelkurmay Başkanı Carter başkent Doha'da bir araya geldi.



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, geçen yıl Londra'da yaptığı açıklamada, iki ülke hava kuvvetleri arasında ortak savunma ve ülkesinin hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi hedefiyle ortak operasyon filosu kurulmaya başlandığını duyurmuştu.

Katar geçen yıl İngiltere'de Typhoon ve Hawk tipi savaş uçakları için üretim hattı kurdu. Buna bağlı olarak iki ülke arasında 2017'de imzalanan anlaşmaya göre Katar, İngiltere'den 24 Typhoon ve 9 Hawk tipi savaş uçağı alacak.