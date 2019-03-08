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Kastamonu'da evi yanan aileye yardım

- Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri ile Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, çıkan yangında 2 katlı ahşap evi tamamen yanan aileyi ziyaret ederek, yardımda bulundu

Kastamonu'da evi yanan aileye yardım

- Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri ile Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri, çıkan yangında 2 katlı ahşap evi tamamen yanan aileyi ziyaret ederek, yardımda bulundu

08 Mart 2019 Cuma 02:10
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Kastamonu'da evi yanan aileye yardım

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan yangında beş kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çatören köyü Besti mahallesinde yaşayan Mustafa Çırpan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesi sonucu yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Olayda 5 kişilik ailenin yaşadığı 2 katlı ahşap ev tamamen yandı.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi görevlileri ile Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (KASDOFF) üyeleri köyde kullanılmayan bir eve yerleşen aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ailenin büyük oğlu İbrahim Çırpan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını söyledi.

Yangının gündüz başladığını ifade eden Çırpan, "Dışarı çıkmıştık o sıra kardeşim evden dumanlar yükseldiğini gördü. İçeri girdik ama alevler bir anda her tarafı sarınca çıkmak zorunda kaldık." dedi.

Çırpan, tüm eşyalarının evde yandığını ifade etti.

KASDOFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güllü ise can kaybı yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

Yangın haberini alınca hemen hazırlıklara başladığını dile getiren Güllü, "Kastamonu Kızılay Başkanımız Akif Güzel ile istişare yaptıktan sonra hemen yola çıktık. Kızılay tarafından ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım getirildi. KASDOFF olarak biz de ailemizin yanında olmak istedik." diye konuştu.

Kızılay tarafından getirilen yatak, battaniye, mutfak seti, ocak, gıda kolisi ve konserve aileye teslim edildi.


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