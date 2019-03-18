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Kastamonu'da kaportacıların bitmeyen 'dolu' mesaisi

Kastamonu'da geçen eylül ayında etkili olan dolu yağışı sonrasında hasar gören çok sayıda aracın tamiri devam ediyor.

Kastamonu'da kaportacıların bitmeyen 'dolu' mesaisi

Kastamonu'da geçen eylül ayında etkili olan dolu yağışı sonrasında hasar gören çok sayıda aracın tamiri devam ediyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 12:04
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Kastamonu'da kaportacıların bitmeyen 'dolu' mesaisi

Kastamonu'da geçen eylül ayında etkili olan dolu sonrasında hasar gören çok sayıda aracın tamiri sürüyor.

Kentte, 13 Eylül 2018'de ceviz büyüklüğünde yağan dolu araçlara da hasar verdi. Binlerce aracın hasar gördüğü kentte, araba servisleri dolu göçükleri oluşmuş araçlarla doldu.

Servisler, onarım talebini karşılayabilmek için araçlar değer kaybetmesin diye boyasız onarım yapabilen Brezilya'dan çok sayıda kaporta ustasını da Kastamonu'ya getirtti.

Yoğun şekilde çalışan araba servisleri geride kalan 6 ayda yaklaşık çok sayıda aracın tamirini yaptı. Araba servisleri ile anlaşmaları biten Brezilyalı ustalar Kastamonu'dan ayrıldı. Yerli ustalar ise araçların tamiri için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'dan gelen kaporta ustası Erkan Küçükkurt, 13 Eylül'de Kastamonu'da büyük bir felaket yaşandığını belirtti.

Çok sayıda aracın hasar gördüğünü anlatan Küçükkurt, "Biz de bu araçların onarımı için 13 Eylül'den itibaren Kastamonu'da hizmet vermeye başladık. Yurt dışından gelen ekipler de oldu. Yurt dışından gelenlerle birlikte burada çalışmaya başladık. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

"Türk ustaları tercih etmeye başladılar"

Yabancı kaporta ustalarının kentten ayrıldığını aktaran Küçükkurt, şunları kaydetti:

"Biz burada tüm teknisyenlerle birlikte 10 binin üzerindeki araç sayısını 6 bine kadar düşürdük. Yaklaşık 4 bin aracın onarımını yaptık. Hala onarım bekleyen 6 bine yakın araç var. Fiyatlar gayet uygun şu anda. Araç sahipleri bugüne kadar yabancı ustalarla Türk ustalar arasında bir kıyaslama yaptılar. Araçlarını yabancı ustalara yaptırmak istiyorlardı ama bunun da farkına vardılar ki aslında Türk ustalarımız da bu konuda çok kabiliyetli ve yetenekliler. Hatta onlardan bir adım daha önde olduğumuzu görerek şu anda Türk ustaları tercih etmeye başladılar. Artık Türkiye'deki ustalarımız da boyasız onarım sistemiyle araçların onarımını çok iyi şekilde yapabildikleri için Kastamonulu araç sahipleri rahatlıkla araçlarını getirip beğendikleri serviste yaptırabilirler."

Bir aracın onarımının 3-4 gün sürdüğünü anlatan Küçükkurt, boyasız onarım sisteminin birçok avantajının olduğunu aktardı.

Araçlar boyanmadığı için değer kaybına uğramadığını söyleyen Küçükkurt, "Kastamonu'daki araç sahiplerini boyasız onarım servislerine bekliyoruz. Artık boyasız onarım servisleri Kastamonu'da gerçekten çok uzman. Gönül rahatlığıyla Türk ustalara araçlarını emanet edebilirler." diye konuştu.

Kastamonu'da 5 aydır araçları tamir ettiklerini anlatan Kadir Tekin ise "Bizim servisimizde yaklaşık 300 araç onardık. Aldığımız özel eğitimle boyasız onarım sistemiyle araçları onarmaya devam ediyoruz." dedi.

Kayahan Tekin de 5 yıldır dolu nedeniyle hasar gören araçların onarımını yaptığını söyledi.

Hasar onarımı için kente geldiklerini söyleyen Tekin, "Buradaki dolu şu ana kadar gördüğümüz en ağır doluydu. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Dolu
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