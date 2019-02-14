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Kartal'da riskli binaların yıkımı

- Çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki 6 katlı binanın sakinleri, eşyalarını almaya yarın da devam edecek

Kartal'da riskli binaların yıkımı

- Çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokaktaki 6 katlı binanın sakinleri, eşyalarını almaya yarın da devam edecek

14 Şubat 2019 Perşembe 16:53
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Kartal'da riskli binaların yıkımı

İSTANBUL (AA) - Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu sokakta risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılan 6 katlı Nuri Bey Apartmanı sakinleri eşyalarını taşımaya yarın devam edecek.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yakınındaki binalardan biri olan ve çökme tehlikesi bulunduğu için boşaltılan apartmanda, bina sakinleri eşyalarını taşımaya başladı.

Bina sakinleri evlerine girdikten sonra eşyalarını yük asansörü ve kendi imkanlarıyla dışarı çıkararak nakliye araçlarına yükleyerek götürdü.

Nuri Bey Apartmanı'nda bugün 4 daire sakini eşyalarını aldı.

Çökme tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle boşaltılan diğer apartmanlardaki eşyaların da tahliyesine yarın başlanacağı belirtildi.

Bu arada, çöken Yeşilyurt Apartmanı ile yıkılan Yunus Apartmanı sakinlerine eşya ve taşınma yardımı kapsamında daha önce yapılan 30 bin liraya ek olarak bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, mağdurlara onar bin lira ilave yardımda bulunmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ödenek aktardığı öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
TaşınmaKartalEşyaBina
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