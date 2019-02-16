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Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

- Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı

Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

- Terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı

16 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
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Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon

KARS (AA) - Kars'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, örgüt propagandası yaptığı öne sürülen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sosyal medya üzerinden "terör örgütü propagandası yapmak", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 9 zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:
KarsPKK/KCK
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