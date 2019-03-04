Karaman'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mikail Dural (30), Esentepe Mahallesi'nde koyun otlatma meselesinden Bekir K. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Dural av tüfeğiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dural'ın yakınları, olay yerine yakın olan Bekir K'nin evini taşladı. Jandarma ekipleri, Dural'ın yakınlarına müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırdı.

Jandarma ekipleri, evinde saklanan Bekir K'yi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Dural'ın cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

