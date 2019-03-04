Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104257
ALTIN
222.954
DOLAR
5.3763
STERLİN
7.1096
EURO
6.0979
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Karaman'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mikail Dural (30), Esentepe Mahallesi'nde koyun otlatma meselesinden Bekir K. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede...

Karaman'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Mikail Dural (30), Esentepe Mahallesi'nde koyun otlatma meselesinden Bekir K. ile tartışmaya başladı. Kısa sürede...

04 Mart 2019 Pazartesi 15:38
4 Okunma
Karaman'da koyun otlatma kavgası: 1 ölü

KARAMAN (AA) - Karaman'da koyun otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mikail Dural (30), Esentepe Mahallesi'nde koyun otlatma meselesinden Bekir K. ile tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Dural av tüfeğiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Dural'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Dural'ın yakınları, olay yerine yakın olan Bekir K'nin evini taşladı. Jandarma ekipleri, Dural'ın yakınlarına müdahale ederek olay yerinden uzaklaştırdı.

Jandarma ekipleri, evinde saklanan Bekir K'yi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Dural'ın cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
CinayetKaramanSilah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semiha Yıldırım, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Semiha Yıldırım, huzurevi sakinlerini ziyaret etti
Başkentte
Başkentte "tahliye ve kurtarma tatbikatı"
Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı
Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim