Karabük'te sahte para operasyonu

KARABÜK (AA) - Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürülmek istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yabancı uyruklu E.J'yi takibe alan ekipler, bir büfede sahte para kullanıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 5 bin 100 lira, sahte Türk Lirası ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.