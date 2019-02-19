Karabük'te hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te çok sayıda cep telefonu, saat, ayakkabı ve kıyafet çaldıkları iddia edilen hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli gördüğü...