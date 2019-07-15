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Kapıkule'de 'sılaya yolculuk' yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ana vatana girişleri sürüyor.

Kapıkule'de 'sılaya yolculuk' yoğunluğu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ana vatana girişleri sürüyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:05
Kapıkule'de 'sılaya yolculuk' yoğunluğu

Yurt dışındaki Türklerin, tatillerini geçirmek üzere giriş yaptıkları sınır kapılarında yoğunluk yaşanıyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, başta Kapıkule olmak üzere sınır kapılarından ana vatana girişleri sürüyor.

Geçen hafta yoğunlaşan "sıla yolculuğu", gurbetçilerin yaşadıkları ülkelerdeki okulların da tatile girmesiyle artmaya başladı.

Girişlerin gelecek ay ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor. Binlerce kilometre yol gelen gurbetçiler, sevinçle geldikleri Edirne'de kısa süre dinlenmenin ardından sevdiklerine ulaşmak amacıyla yeniden direksiyonun başına geçiyor.

Almanya'dan yurda gelen Hurşid Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini Kocaeli ve Gümüşhane'de geçireceğini söyledi.

Yıllardır gurbette yaşadığını ve Türkiye'yi özlediğini belirten Demir, "Ailece bu özlemle yurda giriş yaptık. Sınır kapısında yazan Türkiye yazısını ve Türk bayrağını görünce büyük coşku yaşadık. Bu özlemle 2 bin 500 kilometrelik yolu 2 gündür çekiyoruz. Vatanımıza kavuşmak bize mutluluk verdi. Bu sevinç kelimelerle ifade edilemez. Sınır kapısındaki memurlarımız güzel işler yapıyorlar." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Sevda Yılmaz da uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Tatilini Nevşehir'de geçireceğini belirten Yılmaz, "Her yıl memleket hasretiyle yola çıkıyoruz. Bu yıl da çok şükür vatanımıza geldik. Tatilde akrabalarımızı göreceğiz, ziyaretlerde bulunacağız. Herkese iyi tatiller diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Sılaya Yolculuk
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