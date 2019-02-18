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Kapadokya'daki yapıların yıkılması

- Yapı sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kapadokya'daki yapıların yıkılması

- Yapı sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
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Kapadokya'daki yapıların yıkılması

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan yapıların yıkılması çalışmalarıyla ilgili yapı sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Göreme Belediyesi düğün salonunda basın kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, vatandaşlara planlanan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantının ardından Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkım kararı verilen iş yerlerinin boşaltılması için süre verilen Göreme'deki Esentepe mevkisinde, TOKİ tarafından yörenin doğal yapısına uygun yapılar oluşturulmasına yönelik düşüncelerin toplantıda istişare edildiğini belirtti.

Durmaz, "Kapadokya'nın merkezi konumundaki Göreme'nin medyada bu şekilde yer alması turizmcileri üzmüştür. Toplantıda, Esentepe mevkisindeki iş yerlerinin yıkıma dahil edilmesi konuşuldu. Yetkililer, bu alanlarda dönüşüm yapılarak bölgedeki kötü görüntülerin ortadan kaldırılacağını anlattı. Sit alanı olması nedeniyle her isteyenin istediğini yapamadığı bir bölgede iyileştirme yapılacağını söylediler. TOKİ yetkilileri de bu alanlarla ilgili sunum yaptı. İnşallah esnaf ve turizmciler mağduriyet yaşamadan bu sürecin atlatılmasını istiyoruz." dedi.

Cumartesi günü Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın açıklamasının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve ilgili belediye ekipleri, peribacalarının yakınına yapılmış ve yapılmakta olan 15 yapıdan 7'sini yıkmış, bazı yapı sahipleri eşyalarını boşaltmak için süre istemişti.

Yıkım çalışmalarının önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaNevşehirYıkım çalışması
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