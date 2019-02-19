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Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

- Çalışmalara, Zelve Ören Yeri girişindeki 2 katlı ahşap iş yeri önündeki kameriyelerin yıkılmasıyla devam edildi

Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

- Çalışmalara, Zelve Ören Yeri girişindeki 2 katlı ahşap iş yeri önündeki kameriyelerin yıkılmasıyla devam edildi

19 Şubat 2019 Salı 16:24
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Kapadokya'da peribacaları yakınındaki yapıların yıkılması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, Kapadokya bölgesindeki önemli turistik merkezlerden Zelve Ören Yeri girişindeki 2 katlı ahşap yapının önündeki 3 kameriye yıkıldı.

Kapadokya'da, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapıların yıkılması çalışmalarına devam ediliyor.

Avanos ilçesi sınırlarındaki Zelve Ören Yeri girişinde bulunan ve iş yeri olarak kullanılan 2 katlı ahşap yapının önündeki 3 adet kameriyenin yıkılması için bölgeye iş makineleri sevk edildi.

İş yeri sahibinin maddi kaybının en aza indirilmesi için ahşap binayı kendisinin sökme talebini kabul eden ve 48 saat süre veren yetkililer, kararlılığın gösterilmesi adına ise kameriyeleri iş makinesiyle yıktı.

Yıkım çalışması sırasında jandarma tarafından güvenlik tedbiri alındı.

Yetkililer, bu çalışma ile yıkımına karar verilen 15 binadan Uçhisar ve Göreme beldelerinde 2'şer, Ürgüp ve Avanos ilçeleri, Ortahisar beldesi ve Çavuşin köyünde birer yapının yıkım işleminin tamamlandığını, kalan 7 yapının ortadan kaldırılması için de çalışmaların süreceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaNevşehirYıkım çalışması
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