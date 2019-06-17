Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91433
ALTIN
252.555
DOLAR
5.8866
STERLİN
7.3985
EURO
6.6016
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın...
Futbolda birinci transfer dönemi başladı
Futbolda birinci transfer dönemi başladı
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam

Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek.

Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:32
Kapadokya'da ilk kez uluslararası sıcak hava balon festivali düzenlenecek

Kapadokya'nın Ürgüp Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ev sahipliğinde, Pasha Balloons sponsorluğunda 3-7 Temmuz'da düzenlenecek "Kapadokya Uluslararası Sıcak Hava Balon Festivali" kapsamında teknik toplantı gerçekleştirildi.

Gürcistan'dan halk oyunları gruplarının gösterileriyle başlayacak festivalde, bölgede hizmet veren 150 sıcak hava balonu 6 ayrı uçuş yapacak.

11 ülke 20 ayrı figürlü balonla katılacak

İlk kez düzenlenecek uluslararası festivale, ABD, İspanya, Polonya, İsviçre, Endonezya, İngiltere, Slovakya, Fransa, Hollanda, Japonya ve Meksika, 20 ayrı figürlü balonla katılacak.

Festivale, Nevşehir Valiliği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Avanos Belediyesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kurumsal destek sağlayacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, herkesi, renkli görüntülere sahne olması beklenen festivale davet etti.

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaPeribacalarıHavaBalonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Arslan: Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil
Hak-İş ve Hizmet-İş Genel Başkanı Arslan: Yürüyüşümüz mücadelemizin bir parçası, sonu değil
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
Adana merkezli 4 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 30 gözaltı
Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz
Yargıtay Başkanı Cirit: Daha büyük Türkiye'ye doğru ilerleyeceğiz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim