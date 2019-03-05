Kapadokya bölgesindeki yapıların yıkılması

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan ve yıkım kararı alınan yapılardan 5'i daha yıkıldı.

Çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan Nevşehir'in Ortahisar ve Göreme beldesinde ikişer, Uçhisar beldesinde ise bir yapının yıkımı tamamlandı.

Tespit edilen alanlara sevk edilen belediye ekipleri, iş makinesi yardımıyla yıkımı gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Alınan yeni kararlar gereği bu hafta sonuna kadar 14 yapının daha yıkılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.