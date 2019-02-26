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Kamyonette bırakılan yavru köpek kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da, bir kamyonette bırakılan yavru köpek, sahibinin olay yerine gelmesinin ardından aracın kapısı açılarak kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir kamyonetten yavru köpek...

Kamyonette bırakılan yavru köpek kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da, bir kamyonette bırakılan yavru köpek, sahibinin olay yerine gelmesinin ardından aracın kapısı açılarak kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir kamyonetten yavru köpek...

26 Şubat 2019 Salı 03:26
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Kamyonette bırakılan yavru köpek kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da, bir kamyonette bırakılan yavru köpek, sahibinin olay yerine gelmesinin ardından aracın kapısı açılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir kamyonetten yavru köpek sesi duyan vatandaşlar durumu mahalle bekçilerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonette yaptıkları kontrollerde, şoför koltuğunda duran yavru köpeğin inlediğini görünce durumu araç üzerinde bulunan numarayı arayarak sahibine bildirdi.

Yaklaşık yarım saat süren beklemenin ardından olay yerine gelen ve ismi belirtilmeyen kişi, aracın kapsını açarak yavru köpeği sakinleştirdi.

Yaklaşık 4 saattir araçta olduğu belirlenen yavru köpek, sahibi tarafından alınarak eve götürüldü.



Anahtar Kelimeler:
AdanaKamyonetKöpek
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