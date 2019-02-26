Kamyonette bırakılan yavru köpek kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da, bir kamyonette bırakılan yavru köpek, sahibinin olay yerine gelmesinin ardından aracın kapısı açılarak kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir kamyonetten yavru köpek...