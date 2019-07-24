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Kalın ile Jeffrey 'güvenli bölge'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

Kalın ile Jeffrey 'güvenli bölge'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:37
Kalın ile Jeffrey 'güvenli bölge'yi görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kalın ve Jeffrey başkanlığındaki heyetler arası görüşmede, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisi ile DEAŞ, PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı mücadele başta olmak üzere, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Türkiye'nin ulusal güvenlik önceliklerinin açık bir şekilde vurgulandığı toplantıda, Suriye'nin genelinde terörle mücadele, Münbiç Yol Haritası, anayasa komisyonu, Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde siyasi çözüme ulaşılması konuları görüşüldü.

Güvenli bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edilirken, Suriye konusunda iş birliğinin güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldı. 

ABD Büyükelçiliği: Görüşmeler samimi, olumlu ve verimli geçti

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Jeffrey ve beraberindeki heyetin 22-24 Temmuz tarihlerinde Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşmeler yaptığı hatırlatıldı.

Türk ve ABD heyetleri arasındaki Suriye konulu Yüksek Düzeyli Çalışma Grubu'nun beşinci toplantısının yapıldığı bildirilen açıklamada, tarafların Münbiç Yol Haritası'nın hızlı ve somut ilerlemesine bağlı oldukları, Türkiye'nin Suriye sınırındaki güvenliğini artırmak için detaylı önerileri ele aldıkları kaydedildi.

"Görüşmeler samimi, olumlu ve verimli geçti" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, ABD ve Türkiye'nin Suriye'deki müşterek endişeleri hakkında görüş alışverişini sürdürdüğü ifade edildi. 

Açıklamada, ABD tarafının "askeri yetkililer arasındaki istişareler dahil olmak üzere bu görüşmeleri sürdürmek için sabırsızlandığı" aktarıldı. 

Anahtar Kelimeler:
İbrahim KalınJames Jeffrey
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