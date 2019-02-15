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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

- Afşin ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

- Afşin ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

15 Şubat 2019 Cuma 21:19
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Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afşin ilçesinde düzenledikleri operasyonda İ.Ç. ve K.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada başkalarına ait çok sayıda çek, senet, tapu ve satış kontratı ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerden K.D. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen İ.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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KahramanmaraşTefecilikOperasyon
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