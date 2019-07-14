'Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi' açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere yapılan "Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi" 16 Temmuz'da ziyarete açılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara'nın gözde kültür merkezlerinden biri olması amaçlanan Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak.

Müzeyle 15 Temmuz gecesi yaşanan olayların, halkın darbe girişimine karşı gösterdiği kararlı tepkinin ve sonrasında yaşananların gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

Müzenin zemin katında çok amaçlı kullanıma uygun 340 kişilik konferans salonu ile süreli ve süresiz sergi salonları, çocuk atölyesi, idari ofisler ve kafeterya bölümleri yer alacak.

Müze sergi salonunun girişinde yer alan ve o gece yaşanan olayların etkisinin bir enstalasyonla yansıtıldığı camlı bölümün üzerinden sergileme bölümüne geçilecek.

Salonun bir duvarında 15 Temmuz gecesi ve sonrasında, Türkiye'de gelişen olaylar, başlangıç saati itibarıyla dakika dakika bir zaman çizelgesinde anlatılacak. Diğer duvarda ise Türkiye ve Kahramankazan'da 15 Temmuz günü ve sonrası yaşananların yer aldığı fotoğraflar yer alacak. Bu fotoğraflar, ses efektleri ile bir nehir kıvrımı görüntüsünde duvarın içinden çıkıyormuş algısı oluşturularak ziyaretçilere sunulacak.

Diğer bölümde ise Kahramankazan'da gazi olan vatandaşların öz geçmişleri, 15 Temmuz gecesi ve gazi oldukları an yaşadıklarını anlattıkları röportajların bulunduğu kiosklar ve o gece çekilmiş fotoğrafların illüstrasyonları sergilenecek.

Salonunun odak noktasına yerleştirilen dijital ekranda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi ailesi ile yaşadıkları anlatılacak.

Şehitlerin fotoğrafları ile özel eşyaları da sergilenecek

Kahramankazan'ın 9 şehidinin anıldığı sergileme ünitelerinde ise şehitlerin fotoğrafı ve kendilerine ait özel eşyaları yer alacak. Ekranlarda bu 9 şehidin her biri için hazırlanan üç dakikalık filmler gösterilecek.

Ziyaretçiler, müze sergi salonunda yer alan kiosklar üzerindeki ekranlarda, 15 Temmuz olaylarına ilişkin arşiv bilgilerine de ulaşabilecek.

Müzenin, bir başka salonunda ise Türkiye'de 15 Temmuz olaylarında şehadete eren tüm şehitlerin fotoğrafları yer alacak. Çıkış koridorundaki videowall ekranlarında ziyaretçilere Türkiye'nin yeni dev projelerine ait bir film sunulacak.

"Ankara için büyük bir kazanım olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Kahramankazan Belediyesince yapılacak Ova Çayı Millet Bahçesi rekreasyon alanı ile birleşecek 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesinin Ankara için büyük bir kazanım olacağını ifade etti.

Türkiye ve Kahramankazan'da 15 Temmuz gecesi yaşanan dehşet verici anların müze ziyaretçilerine dakika dakika anlatılacağını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Kahramankazan ilçemizde açılışını yapacağımız 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi milletimizin güçlü iradesine teslim olmak zorunda kalan hainlerin o gece yaşattıkları anları, darbecilere karşı verilen kahramanca mücadeleyi ve sonrasında yaşananları canlı tutarak, ülkemizin atlattığı büyük badireyi gelecek kuşaklarımıza aktaracaktır."